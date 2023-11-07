Легализация автомобилей в Казахстане: в МВД напомнили важный нюанс

В МВД предупредили казахстанцев о том, что сроки легализации иностранных автомобилей скоро подойдут к концу. Автовладельцам нужно обратить внимание на дату ввоза транспорта в Казахстан и подачи заявки, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе МВД РК 7 ноября предупредили, что у казахстанцев осталось всего около двух месяцев на легализацию иностранных авто.





"Учитывая разовый характер легализации, информируем автовладельцев, что заявки на легализацию, поданные до 1 июля 2023 года, будут рассматриваться только до 31 декабря. Вносятся соответствующие изменения в нормативные правовые акты. То есть фактически для легализации иностранных автомобилей осталось менее двух месяцев. Учитывая ограниченные сроки, призываем автовладельцев завершить процесс легализации и зарегистрировать свои транспортные средства", – подчеркнул замначальника управления КАП МВД РК Алтынбек Жамалиев.





Заявки на легализацию иностранных автомобилей в МВД принимали с 23 января по 30 июня в соответствии с поручением президента Касым-Жомарта Токаева. Легализовать автомобили, ввезенные в страну после 1 сентября 2022 года, нельзя. Сейчас, по данным министерства, в Казахстане легализовали уже свыше 237 тысяч иностранных авто.

Ранее в МВД предупредили, что больше не будут продлевать срок подачи заявок на легализацию авто.