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Казахстанцы смогут планировать будущую пенсию

Казахстанцы смогут планировать будущую пенсию Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В ЕНПФ рассказали, что казахстанцы могут использовать персональный план пенсионных накоплений как инструмент формирования желаемой пенсии, сообщает Zakon.kz.

Персональный план позволяет самостоятельно:

  • рассчитать требуемый размер взносов, исходя из желаемой суммы пенсионных выплат с учетом текущего объема пенсионных накоплений;
  • проводить мониторинг исполнения персонального плана накоплений (через систему автоматизированных персональных уведомлений).

Оценочный расчет будущей совокупной пенсии включает в себя следующие компоненты пенсии в рамках многоуровневой пенсионной системы Казахстана:

1. Пенсия за счет средств государственного бюджета (базовая пенсия и солидарная (трудовая) пенсия).

2. Пенсия из ЕНПФ за счет:

  • 10% обязательных пенсионных взносов (ОПВ), уплачиваемых из доходов работников в ЕНПФ.
  • 5% обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ), перечисляемых работодателем в ЕНПФ в пользу работников, занятых на работах с вредными условиями труда.

3. Пенсия из ЕНПФ за счет добровольных пенсионных взносов (ДПВ), которые может перечислять как работник, так и его работодатель.

Сервис планирования будущей пенсии доступен в личном кабинете на сайте ЕНПФ, при входе в который пользователь получит разовое уведомление о возможности воспользоваться данной услугой.

"Вкладчик может контролировать процесс исполнения своего пенсионного плана, то есть отслеживать поступление ОПВ, ОППВ и ДПВ, а также статус исполнения плана в процентном и денежном выражении по месяцам и годам, чтобы своевременно предпринять меры для реализации плана, например, пополнить недостающую сумму пенсионных накоплений за счет добровольных пенсионных взносов", – рассказали в Фонде. 

Отмечается, что при необходимости вкладчик в любое время может изменить входные параметры персонального плана, например, указать другую сумму желаемой пенсии и создать новый план.

Ранее стало известно, что выросли выплаты пенсионерам из ЕНПФ.

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