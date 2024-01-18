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В Абайской области школьники временно перешли на дистанционку

В Абайской области школьники временно перешли на дистанционку Фото: скриншот
В Абайской области из-за неблагоприятных погодных условий 18 января школьники переведены на дистанционный формат обучения, сообщает Zakon.kz

По информации акимата дома останутся:

  • 1-11 классы 18 школ Кокпектинского района
  • 1-11 классы 17 школ Аксуатского района
  • 1-9 классы 2 школ, 1-11 классы 29 школ Бородулихинского района
  • 1-9 классы 12 школ Аягозского района
  • 1-4 классы 16 школ, 1-9 классы 3 школ, 1-11 классы 2 школ Жарминского района
  • 1-4 классы всех школ города Семей
  • 1-11 классы всех школ Бескарагайского района.

Остальные школы районов и городов учатся в штатном режиме.

В управлении образования Восточно-Казахстанской области сообщают, что в Курчумском, Катон-Карагайском, Уланском, Шемонаихинском, Глубоковском районах, а также в Риддере и Алтае сегодня школьники остаются дома.

Накануне в Астане из-за ухудшения погодных условий в Астане учеников 0-9 классов отправили на дистанционку.

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Елена Вебер
Абайская область Восточно-Казахстанская область
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