В Абайской области школьники временно перешли на дистанционку
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В Абайской области из-за неблагоприятных погодных условий 18 января школьники переведены на дистанционный формат обучения, сообщает Zakon.kz
По информации акимата дома останутся:
- 1-11 классы 18 школ Кокпектинского района
- 1-11 классы 17 школ Аксуатского района
- 1-9 классы 2 школ, 1-11 классы 29 школ Бородулихинского района
- 1-9 классы 12 школ Аягозского района
- 1-4 классы 16 школ, 1-9 классы 3 школ, 1-11 классы 2 школ Жарминского района
- 1-4 классы всех школ города Семей
- 1-11 классы всех школ Бескарагайского района.
Остальные школы районов и городов учатся в штатном режиме.
В управлении образования Восточно-Казахстанской области сообщают, что в Курчумском, Катон-Карагайском, Уланском, Шемонаихинском, Глубоковском районах, а также в Риддере и Алтае сегодня школьники остаются дома.
Накануне в Астане из-за ухудшения погодных условий в Астане учеников 0-9 классов отправили на дистанционку.
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