Когда школьники Астаны вернутся за парты
Фото: Zakon.kz
По Казахстану бушует непогода. Из-за ухудшения погодных условий в Астане учеников 0-9 классов отправили на дистанционку, сообщает Zakon.kz.
В столичном Управлении образования заявили:
"В связи с ухудшением погодных условий 17 января 2024 года учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения".
По данным пресс-службы РГП "Казгидромет", сегодня, 17 января, в Астане будет ясно, без осадков. Температура воздуха ночью -28-30°С, днем -17-19°С.
Тем временем в Алматы объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют туман и гололед. ДЧС просит жителей города быть внимательными и осторожными.
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