Когда школьники Астаны вернутся за парты

По Казахстану бушует непогода. Из-за ухудшения погодных условий в Астане учеников 0-9 классов отправили на дистанционку, сообщает Zakon.kz.

В столичном Управлении образования заявили:

"В связи с ухудшением погодных условий 17 января 2024 года учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения".

По данным пресс-службы РГП "Казгидромет", сегодня, 17 января, в Астане будет ясно, без осадков. Температура воздуха ночью -28-30°С, днем -17-19°С.

Материал по теме Из-за непогоды на автодорогах в трех областях Казахстана ограничили движение

Тем временем в Алматы объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют туман и гололед. ДЧС просит жителей города быть внимательными и осторожными.