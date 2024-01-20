Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

25 детских садов откроют в Актюбинской области в 2024 году

детсад Фото: акимат Актюбинской области
В Актюбинской области до конца текущего года планируется открыть 25 новых детских садов на 2500 мест.

По данным управления образования региона, в 2023 году по области был открыт 31 новый детский сад, в которых размещен госзаказ на более 3,1 тысячи мест.

детсад

Фото: акимат Актюбинской области

В результате охват детей от 1 до 6 лет детскими садами в Актюбинской области достиг 89,8%, от 2 до 6 лет – 93,1%.

детсад

Фото: акимат Актюбинской области

В минувшем году была обновлена материально-техническая база 177 детских садов, в этом году планируется оснастить 140 детских садов.

детсад

Фото: акимат Актюбинской области

Кроме того, в управлении образования сообщили, что 6 000 детей из социально уязвимых семей обеспечат бесплатным питанием в детских садах с 1 сентября.

Читайте также

Январские события
В Москве показали фильм о Январских событиях
люди
В одном из районов Акмолинской области строят поликлинику на 200 посещений и объекты бизнеса
Айсулу Омарова
Актюбинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген поделился радостной новостью в социальных сетях
Димаш Кудайберген поделился радостной новостью в социальных сетях
город засыплет снегом
Погода в Алматы на 7 дней: в выходные город засыплет снегом, но с началом недели ожидается потепление
Сбылась мечта: как Димаш Кудайберген спел с легендарным Пласидо Доминго
Bravo, bravisimo: как Димаш Кудайберген спел с легендарным Пласидо Доминго
Ерке Есмахан улетела за границу
Ерке Есмахан улетела за границу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: