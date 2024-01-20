25 детских садов откроют в Актюбинской области в 2024 году

В Актюбинской области до конца текущего года планируется открыть 25 новых детских садов на 2500 мест.

По данным управления образования региона, в 2023 году по области был открыт 31 новый детский сад, в которых размещен госзаказ на более 3,1 тысячи мест.

Фото: акимат Актюбинской области

В результате охват детей от 1 до 6 лет детскими садами в Актюбинской области достиг 89,8%, от 2 до 6 лет – 93,1%.

Фото: акимат Актюбинской области

В минувшем году была обновлена материально-техническая база 177 детских садов, в этом году планируется оснастить 140 детских садов.

Фото: акимат Актюбинской области

Кроме того, в управлении образования сообщили, что 6 000 детей из социально уязвимых семей обеспечат бесплатным питанием в детских садах с 1 сентября.