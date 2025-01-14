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Общество

За кашу с насекомыми уволили сотрудников детского сада в Актюбинской области

За кашу с насекомыми уволили сотрудников детского сада в Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 21:30 Фото: pixabay
В Актюбинской области уволили троих сотрудников детского сада за то, что они чуть не накормили детей кашей с насекомыми, передает Zakon.kz.

"Мой город" пишет, что в соцсетях распространилось видео, где родители детей из Кандыагаша Актюбинской области выразили недовольство качеством пищи в детском саду. В ролике показана каша с насекомыми.

После инцидента в управлении образования региона сообщили, что трое человек, включая заведующую детским садом, были уволены.

"Уже после того, как каша сварилась и ее разложили по тарелкам, в ней обнаружили насекомых. Детям кашу не давали. После случившегося были уволены заведующая детским садом, медсестра и повар", – рассказала и. о. руководителя управления образования Актюбинской области Нургуль Бертлеуова.

Ранее сообщалось, что в Актобе медсестра с туберкулезом работала в детской больнице

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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