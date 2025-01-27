Мелания Трамп готова показать то, что скрыто от общественности

Первая леди Америки решила снять документальный фильм о своей жизни в Белом доме, сообщает Zakon.kz.

Теперь в президентские апартаменты вместе с ней заезжает еще и большая съемочная группа. Такого до нее никто не делал, пишет Daily Mail.

Идею она уже продала другу мужа миллиардеру Джеффу Безосу. Его стриминговый сервис Amazon Prime приобрел права на показ за 40 млн долларов. Причем львиную долю этой суммы получит сама Мелания, поскольку она же выступает еще и продюсером фильма.

"Где-то заплакала одна Меган Маркл и подвинулось семейство Кардашьян", – живо отреагировали на новость американцы.

При этом они не стали скрывать своих предвкушений от будущего фильма.

"Мы инаугурацию смотрели 20 января, потому что именно Мелания была похожа на президента", – пошутили в комментариях жители США.

Также своей встречей с Меланией Трамп перед инаугурацией похвасталась королева Иордании Рания.