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Порядка 100 домов для пострадавших от паводков – в процессе строительства в Актюбинской области

В Актюбинской области строят дома для пострадавших от паводков, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 14:56 Фото: акимат Актюбинской области
В Актюбинской области активно продолжается работа по восстановлению населенных пунктов, пострадавших от весеннего паводка, сообщает Zakon.kz.
В акимате региона 16 мая сообщили, что в село Кумсай Темирского района, пострадавшее от стихийного бедствия, прибыли строители и залили фундамент первого дома. Дома будут построены на возвышенности, выбранной с учетом мнения местных жителей.
"Всего в Кумсае в результате паводка повреждено 44 дома. Вместо 22 разрушенных домов будут построены новые, еще для 16 семей приобретут готовые дома на вторичном рынке. Шесть домов будут отремонтированы, на что владельцам выделены финансовые средства", – сказано в сообщении.
Строительство домов в Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 14:56

Фото: акимат Актюбинской области

Жилые дома построят в соответствии с утвержденным типовым проектом. Площадь каждого дома – 80 квадратных метров. В настоящее время строители приступили к закладке фундаментов. Жители села намерены оказывать помощь в строительных работах.
Строительство домов в Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 14:56

Фото: акимат Актюбинской области

"В целом, кроме Темирского района, строительство домов уже начато и активно продолжается в Кобдинском, Айтекебийском, Уилском, Мугалжарском районах. В Иргизском районе ведутся работы по изучению земельных участков. В районы доставлены необходимые строительные материалы и техника, задействованы рабочие бригады 36 строительных компаний. На сегодня уже возводится 97 домов", – отметили в акимате.
Строительство домов в Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 14:56

Фото: акимат Актюбинской области

Всего по области в новое жилье после паводков переедут более 650 семей.
16 мая стало известно, что в ЗКО тоже активно идет строительство домов для пострадавших от паводков.

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