Порядка 100 домов для пострадавших от паводков – в процессе строительства в Актюбинской области

В Актюбинской области активно продолжается работа по восстановлению населенных пунктов, пострадавших от весеннего паводка, сообщает Zakon.kz.

В акимате региона 16 мая сообщили, что в село Кумсай Темирского района, пострадавшее от стихийного бедствия, прибыли строители и залили фундамент первого дома. Дома будут построены на возвышенности, выбранной с учетом мнения местных жителей.

"Всего в Кумсае в результате паводка повреждено 44 дома. Вместо 22 разрушенных домов будут построены новые, еще для 16 семей приобретут готовые дома на вторичном рынке. Шесть домов будут отремонтированы, на что владельцам выделены финансовые средства", – сказано в сообщении.