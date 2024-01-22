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Законодательство РК

Все о законе против бытового насилия, ночная Астана из космоса и села без преступности – главное к утру

Все о законе против бытового насилия, ночная Астана из космоса и села без преступности Фото: pexels, корпорация «Роскосмос», пресс-служба ДП Туркестанской области
Закон об ужесточении наказания за бытовое насилие вскоре поступит в Мажилис. Ночную Астану запечатлели из космоса. В Туркестанской области множится количество сел с нулевой преступностью, сообщает Zakon.kz.

Закон готов

Законопроект о защите прав женщин и детей, который предусматривает ужесточение наказания за бытовое насилие, готов и скоро поступит в Мажилис. Об этом рассказала сенатор Жанна Асанова. Она уточнила, что над проектом закона работала большая группа, состоящая из экспертов, нацкомиссии по правам женщин, уполномоченных по правам детей, госорганов и адвокатов.

Ночная Астана из космоса

Российский космонавт Олег Кононенко поделился фотографией ночной Астаны, снятой с борта международной космической станции. Фото огней ночной столицы Казахстана сравнили с огромным сердцем.

Села с нулевой преступностью

Несколько лет в аулах Туркестанской области нет случаев преступлений. В регионе насчитывается четыре таких села и их количество растет. В течение последних лет нет зафиксированных преступлений в аулах Тореарык, Жусансай, Аккойлы и Колтогана.

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