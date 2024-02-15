Фантастические ночные виды Земли из окна МКС опубликовал космонавт

Фото: pixabay

Бортинженер Международной космической станции, космонавт-испытатель "Роскосмоса" Олег Артемьев, который активно ведет социальные сети, поделился со своими подписчиками очередным видео, сделанным с борта МКС, сообщает Zakon.kz.

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