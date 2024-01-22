Метель прогнозируют синоптики в Казахстане 23 января
По информации РГП "Казгидромет", под влиянием антициклона на большей части страны – погода без осадков.
Как отмечают синоптики, лишь на западе, северо-западе, севере республики с прохождением атмосферных фронтов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдет метель.
По Казахстану синоптики прогнозируют туман, усиление ветра.
В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -17-19°С, днем -9-11°С.
В Алматы – малооблачно, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°С, днем 0,+2°С.
В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0,-2°С, днем +10+12°С.