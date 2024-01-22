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Метель прогнозируют синоптики в Казахстане 23 января

Метель прогнозируют синоптики в Казахстане 23 января Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 23 января 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", под влиянием антициклона на большей части страны – погода без осадков.

Как отмечают синоптики, лишь на западе, северо-западе, севере республики с прохождением атмосферных фронтов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдет метель.

По Казахстану синоптики прогнозируют туман, усиление ветра.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -17-19°С, днем -9-11°С.

В Алматы – малооблачно, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°С, днем 0,+2°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0,-2°С, днем +10+12°С.

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