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Казахстанцев ждут снежные и ветреные выходные

Казахстанцев ждут снежные и ветреные выходные, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 11:35 Фото: pxhere
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по стране на выходные дни – 7 и 8 сентября 2024 года. По данным специалистов, казахстанцам необходимо приготовиться к непогоде, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации метеорологов, на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды.

К примеру, в южных регионах пройдут дожди с грозами.

"7 сентября на севере, юге и юго-востоке республики ожидаются сильные дожди. В горных районах востока и юго-востока республики – дождь и снег".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Примечательно, что лишь на западе страны, с отрогом северо-западного антициклона, ожидается погода без осадков.

Кроме того, по Казахстану прогнозируется усиление ветра. Также в ночные и утренние часы в северных, восточных, в центральных областях ожидается туман.

"7 сентября на севере, востоке и в центре, 8 сентября в Костанайской области, в горных районах юго-востока республики страны на поверхности почвы заморозки до 3 градусов".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее сообщалось, что в Алматы и 16 областях Казахстана на 6 сентября объявлено штормовое предупреждение. Подробнее можно прочитать по этой ссылке.

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