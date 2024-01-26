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Востребованный алматинцами автобусный маршрут изменил схему движения

Востребованный алматинцами маршрут изменил схему движения Фото: пресс-служба акимата Алматы
В схему маршрута №46 сообщением ул. Бидайык – Ж.д. вокзал "Алматы-1" внесли изменения. Они начнут действовать с 29 января 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Автобус №46 будет ходить по-новому по просьбе жителей Жетысуского района, проживающих в районе улиц Ермолова, Хожамьярова, Енликгуль, Палладина и Жансугурова.

"Принято решение о внесении изменений в схему маршрута №46 по следующей трассификации: "ул. Елеман – Бидайык – Вокзальная – Постышева – Северное кольцо – Бокейханова – Серикова – Февральская – Шелдехана – Казыбаева – Омарова – Жансугурова – Ержанова – Шолохова – пр. Сейфуллина – Ж.д. вокзал "Алматы -1", – говорится в сообщении Телеграм-канала Almaty_Joly.
Востребованный алматинцами маршрут изменил схему движения

Фото: Telegram/AlmatyJoly

Ежедневный выход подвижного состава – 12 единиц, интервал составляет 11 минут.

Ранее стало известно, что на маршруте №92 в Алматы обновили подвижной состав, увеличили количество автобусов и сократили интервал движения. Старые автобусы часто ломались.

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