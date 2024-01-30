Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Повышенное загрязнение воздуха прогнозируют в пяти городах Казахстана

Повышенное загрязнение воздуха прогнозируют в пяти городах Казахстана Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Во вторник, 30 января, синоптики предупреждают о высоком содержании вредных примесей в воздухе над пятью городами страны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

Специалисты прогнозируют в Астане, Караганде, Усть-Каменогорске, Темиртау и Риддере неблагоприятные метеорологические условия во вторник, 30 января.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Накануне синоптики рассказали о погоде, которая ожидает казахстанцев в ближайшие три дня. Специалисты сообщают о неустойчивом характере погоды и высокой вероятности осадков.

Читайте также

Среди океана облаков: в Казнете появились завораживающие кадры Кок-Тобе
Среди океана облаков: в Казнете появились завораживающие кадры Кок-Тобе
Школьников Костанайской области перевели на дистанционное обучение
Школьников Костанайской области перевели на дистанционное обучение
Гибель девочки на пенной вечеринке: отец погибшей не согласен с итогами расследования
Гибель девочки на пенной вечеринке: отец погибшей не согласен с итогами расследования
Мария Мельникова
Астана Караганда Риддер Темиртау Усть-Каменогорск
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали сейсмологи Алматы
Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали сейсмологи Алматы
Морозы до -25°C, сильные осадки и гололед: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие дни
Морозы до -25°C, сильные осадки и гололед: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие дни
Астролог рассказала, для кого в ближайшие месяцы откроются большие возможности
Астролог рассказала, для кого в ближайшие месяцы откроются большие возможности
В Казахстане частным охранникам обновят форменную одежду
В Казахстане частным охранникам обновят форменную одежду
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: