Синоптики прогнозируют неустойчивый характер погоды в Казахстане в последние дни января

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Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 30 января-1 февраля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

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