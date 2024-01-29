Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Синоптики прогнозируют неустойчивый характер погоды в Казахстане в последние дни января

Синоптики прогнозируют неустойчивый характер погоды в Казахстане в последние дни января Фото: pxhere
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 30 января-1 февраля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", синоптическую ситуацию в стране будет формировать северо-западный циклон, который обусловит неустойчивый характер погоды. По прогнозу синоптиков ожидаются осадки. 

"В северных регионах – в виде снега, в южных регионах – мокрый снег и дождь, усиление ветра с метелью, в горных районах юга – сильные осадки (дождь, снег), гололед и туман", – рассказали синоптики. 

В температурном фоне значительных изменений не ожидается.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды на последние дни января и начало февраля для жителей Алматы. 

Читайте также

Аким Рудного раскритиковал горожан за жалобы на плохую уборку снега
Аким Рудного раскритиковал горожан за жалобы на плохую уборку снега
100 должностных лиц наказали в Казахстане за нарушения законодательства о ветеринарии
100 должностных лиц наказали в Казахстане за нарушения законодательства о ветеринарии
Сколько казахстанцев трудоустроили по проекту "Серебряный возраст"
Проект "Серебряный возраст" для трудоустройства казахстанцев: как подать заявление
Анастасия Стативкина
Казгидромет Погода Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали сейсмологи Алматы
Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали сейсмологи Алматы
продюсер
Фотографии Аши Матай и ее мамы на юбилее Баян Алагузовой обсуждает Казнет
Нацбанк Казахстана выступил с важным обращением
Нацбанк Казахстана выступил с важным обращением
Астролог рассказала, для кого в ближайшие месяцы откроются большие возможности
Астролог рассказала, для кого в ближайшие месяцы откроются большие возможности
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: