Синоптики прогнозируют неустойчивый характер погоды в Казахстане в последние дни января
Фото: pxhere
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 30 января-1 февраля 2024 года, сообщает Zakon.kz.
По информации РГП "Казгидромет", синоптическую ситуацию в стране будет формировать северо-западный циклон, который обусловит неустойчивый характер погоды. По прогнозу синоптиков ожидаются осадки.
"В северных регионах – в виде снега, в южных регионах – мокрый снег и дождь, усиление ветра с метелью, в горных районах юга – сильные осадки (дождь, снег), гололед и туман", – рассказали синоптики.
В температурном фоне значительных изменений не ожидается.
Ранее синоптики предоставили прогноз погоды на последние дни января и начало февраля для жителей Алматы.
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