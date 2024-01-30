Как повлияет на Казахстан прекращение поставок автомобилей на дизеле

Президент ОЮЛ "Казахстанский автомобильный союз" Анар Макашева считает, что временное прекращение поставок автомашин с дизельными двигателями не окажет существенного влияния на местный рынок, сообщает Zakon.kz.

По мнению Анар Макашевой, временное прекращение поставок легковых авто любого производителя с дизельными двигателями не окажет существенного воздействия на казахстанский рынок.





"Сегодня на рынке Казахстана представлены все крупные мировые бренды автомобилей с различными типами двигателей - бензин, дизель, электро, гибридные. Всего за 2023 год в Казахстане было продано 187 058 легковых автомобилей, при этом лишь 1 142 из них с дизельными двигателями, что составляет всего 0,6% от общих продаж". Анар Макашева

Это, на ее взгляд, свидетельствует о том, что широкий выбор автомобилей с бензиновыми двигателями удовлетворяет потребности и предпочтения казахстанцев.

Ранее японский автомобильный концерн Toyota Motor заявил, что приостановит поставки десяти моделей в связи с фальсификацией данных о мощности дизельных двигателей со стороны подрядчика Toyota Industries Corporation.



Как сообщала пресс-служба Toyota, во время сертификационных испытаний мощность двигателей измеряли с использованием электронного блока управления с программным обеспечением, отличающимся от используемого для массового производства. В ходе расследования выяснилось, что нарушения произошли во время тестирования мощности трех моделей дизельных двигателей для автомобилей, порученных TICO Toyota.