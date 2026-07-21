Как проверять автомобили на юридическую чистоту в Казахстане

Президент Казахстанского автомобильного союза Анар Макашева на брифинге в правительстве 21 июля 2026 года рассказала, как цифровые сервисы помогут покупателям проверять юридическую чистоту автомобилей и защититься от покупки машин с обременениями, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметила, что для защиты покупателей автомобилей необходимо усилить межгосударственное взаимодействие и контроль, чтобы граждане могли быть уверены в юридической чистоте приобретаемого транспорта

"Для этого очень хорошо работают инструменты цифровизации. Это мировая практика. Сейчас уже во многих государствах внедрены подобные инструменты, и очень хорошо, что их можно внедрить и в Казахстане. Чтобы понять, какой автомобиль вы приобретаете, сейчас есть техпаспорт, в котором содержится усеченная информация об автомобиле – VIN-код, государственный номер и ФИО владельца, который продает автомобиль. Больше ничего проверить вы не можете. С точки зрения казахстанского законодательства, в графе "Особые отметки" указывается информация об обременении, если автомобиль находится в кредите или лизинге в РК. Если авто приезжает из другой страны – в этом техпаспорте ничего нет", – озвучила Анар Макашева.

Она отметила, что в рамках цифровизации в Казахстане внедрен электронный паспорт транспортного средства. Документ был ратифицирован в рамках ЕАЭС, а с 2020 года его начали применять для новых автомобилей, которые производятся или импортируются в страну.

"Необходимо проверять эти механизмы, чтобы наш гражданин понимал, что это безопасно. В eGov можно ввести VIN-код автомобиля и проверить его юридическую чистоту. Сейчас в этой базе данных содержится не полный список автомобилей, а только те машины, которые оформлялись в рамках электронного паспорта. Она будет пополняться, и со временем весь парк автомобилей будет в этой базе, а потребитель сможет увидеть необходимую информацию", – дополнила она.

Ранее стало известно, что в Казахстане с 1 сентября 2026 года хотят усилить борьбу с "серым" ввозом автомобилей.