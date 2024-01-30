Отток военнослужащих растет в Казахстане: в Минобороны озвучили причины

Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Султан Камалетдинов в мажилисе озвучил причины оттока военнослужащих в Казахстане. По его словам, показатели растут ежегодно, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Султан Камалетдинов рассказал о ситуации в армии на сегодня.

"Особую тревогу вызывает высокий отток военнослужащих из армии. И с каждым годом их количество не уменьшается. Только в период с 2020 по 2023 годы из Вооруженных Сил уволено 17065 военнослужащих, из них 4301 офицеров и 12764 военнослужащих по контракту. Для сравнения это численность примерно 15-ти развернутых механизированных бригад", – заявил вице-министр.

В справочной информации к докладу сказано, что за четыре года из Вооруженных сил Казахстана уволено 17065 военнослужащих, из них 4301 офицеров. Большинство из них в 2023 году – 1418 человек. А в предыдущие годы ситуация выглядела следующим образом: в 2020 году – 771, 2021 году – 955, 2022 году – 1157 человека.

Кроме того было уволено 12764 военнослужащих по контракту и по состоянию здоровья и достижению предельного возраста – 5289, 3363 военнослужащих по контракту, а также по другим причинам 11776 военнослужащих.

"Следует учитывать, что на сегодня комплектование армии военнослужащими не компенсирует потерю профессионально подготовленных кадров. За аналогичный период ряды Вооруженных Сил пополнили 14311 военнослужащих. Одна из причин, как я уже ранее говорил, относительно низкое денежное довольствие", – отметил спикер.

В целом он указал на то, что следует социальное обеспечение армии с момента обретения независимости по настоящее время претерпело ряд изменений, ухудшивших в целом социальное положение военнослужащих и членов их семей.

В нынешнем законе от 16 февраля 2012 года в сравнении с законом от 20 января 1993 года и рядом других действовавших на тот период законодательных актов, многие привилегии, льготы и выплаты были упразднены либо претерпели изменения в не лучшую сторону. Нововведения также коснулись и членов семей военнослужащих, что заметно ухудшило их статус.

К примеру, ранее действовали полевые выплаты (учения, полевые выходы), дополнительные надбавки (разъездной характер работы) в размере 60% суточных от установленных командировочных расходов, единовременное денежное вознаграждение при заключении первого контракта военнослужащим. Сейчас они упразднены.

Также были отменены действовавшие до 1 января 2020 года социальные гарантии лицам, уволенным с воинской службы, в том числе членам семей военнослужащих на получение медицинской помощи в военно-лечебных подразделениях за счет средств уполномоченного органа, в структуре которого они проходили службу.

Кроме того, до 1998 года военнослужащие имели право на пенсию при выслуге 20 лет, которая назначалась в пределах от 60 до 85% от денежного довольствия, доплат и надбавок постоянного характера, включая даже стоимость продовольственного пайка. За каждый год выслуги более 20 лет начислялось 3%. На сегодня право на пенсию возникает при выслуге 25 лет в пределах 50-65% и только от оклада денежного содержания (по должности и воинскому званию), а за каждый год свыше 25 лет начисляется лишь 2%.

Одним из острых вопросов стала отмена в 2016 году базовой пенсии, введенной с 1 июля 2005 года для усиления социальной защиты пенсионеров, в том числе из числа военнослужащих.

Кроме того с начала 2000 года приостановлено обеспечение офицеров и военнослужащих по контракту продовольственным пайком.



В этот же период были отменены нормы бесплатного проезда военнослужащих и членов их семей к месту проведения отпуска и обратно, а также право бесплатного проезда военнослужащих на городском общественном транспорте.

"Одним из аспектов, отрицательно влияющих на морально-психологическое состояние военнослужащих, является разница в заработных платах различных силовых структур. Имеющаяся в настоящее время диспропорция в размерах денежного довольствия, в военное время может стать одним из демотивирующих факторов, так как все воинские формирования перейдут в состав Минобороны, но денежное довольствие будет им выплачиваться по действующим окладам", – отметил Султан Камалетдинов.

Так, по его данным, если в 1993 году размеры окладов военнослужащих МО РК и ПС КНБ на равнозначных должностях были в целом одинаковы, то в настоящее время разница в денежном довольствии значительна. К примеру, денежное довольствие рядового стрелка в МО РК составляет 89211 тенге, то в ПС КНБ 185855 тенге, командира взвода в МО РК 231159 тенге, то в ПС КНБ 335857 тенге, командира роты в МО РК 275675 тенге, то начальника пограничного отделения в ПС КНБ 371637 тенге.