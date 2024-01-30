Казахстанские военные рассказали о нехватке обмундирования

Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Казахстана Султан Камалетдинов 30 января на заседании Мажилиса указал на проблему с обеспечением военнослужащих обмундированием, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Султан Камалетдинов пожаловался, что на приобретение военной формы выделяют недостаточно средств.

"С начала 2000-х финансирование вещевого обеспечения увеличивалось только с учетом изменений численности Вооруженных Сил, что не позволяло достигать роста индикаторов обеспеченности военнослужащих вещевым имуществом. Отсутствие привязки финансирования вещевого обеспечения к МРП по категориям военнослужащих (по контракту, призыву) существенно снижает возможность для полноценного вещевого обеспечения военнослужащих. Например, фактическое финансирование на 2024 год составило 27,3 млрд тенге, или 44% от фактической потребности. На сегодняшний день задолженность перед военнослужащими постоянного состава насчитывает более 26 млрд тенге", – подчеркнул начальник Генштаба.

Сейчас, по его словам, казахстанские военнослужащие обеспечены вещевым имуществом только на 86%.

В справочной информации говорится, что военнослужащие срочной воинской службы, курсанты, кадеты вузов и воспитанники военных школ обеспечены вещевым имуществом на 100%. Тогда как остальные категории военнослужащих – в среднем на 72%. И если полевой одеждой они обеспечены полностью, то повседневной формой одежды – на 65%, парадной – на 42%, специальной – на 71%, средствами индивидуальной защиты – на 60%, теплыми вещами – на 95%. Речь идет о полушубках, валенках, меховых рукавицах.

"Для полного обеспечения военнослужащих положенным обмундированием необходимо выделить денежные средства в сумме 62,7 млрд тенге", – заявил вице-министр.

Отвечая на вопросы депутатов, Султан Камалетдинов пояснил, что вещевое имущество включает в себя не только обмундирование личного состава. Это в том числе и палатки, и технические средства вещевой службы.



"Но нас сейчас больше всего беспокоит обмундирование. Военнослужащие срочной службы и курсанты у нас обеспечены на 100%. Что касается офицерского состава и военнослужащих по контракту, для которых предусмотрена, кроме полевой формы одежды, повседневная и специальная форма одежды, – здесь, действительно, существуют проблемы. Вот и собирается эта задолженность, которая сейчас имеется. Я в докладе сказал, что подписан указ, в котором мы, понимая, что не все можем обеспечить, сократили наименования вещевого имущества, которое требуется для обеспечения", – резюмировал заместитель министра.

30 января Султан Камалетдинов также заявил, что ежегодно растет отток военнослужащих из армии Казахстана.