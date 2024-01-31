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За видео на религиозную тему осудили жительницу ВКО

За видео на религиозную тему осудили жительницу ВКО Фото: pixabay
35-летняя жительница Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области осуждена за распространение роликов на религиозную тематику в мессенджерах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YK-news, женщина рассылала видео религиозной тематики в популярном мессенджере, что стало поводом для суда. Об этом изданию рассказали в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области.

За распространение запрещенных материалов женщину привлекли к ответственности по части 4 статьи 453 КоАП. Теперь женщина должна выплатить штраф в размере 100 МРП (369 200 тенге).

Это не первый случай, когда рассылки видео и других сообщений на религиозные темы становятся поводом для судебных процессов. Так, сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Костанайской области в ноябре прошлого года привлекли к ответственности местного жителя за распространение религиозных видеороликов в Интернете.

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