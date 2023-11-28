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Законодательство РК

Религиозность довела жителя Костаная до крупного штрафа

Религиозность довела жителя Костаная до крупного штрафа Фото: pixabay
Управление по противодействию экстремизму ДП Костанайской области привлекло к ответственности местного жителя за распространение религиозных видеороликов в Интернете, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области 28 ноября, при мониторинге соцсетей сотрудники управления по противодействию экстремизму обнаружили, что 47-летний житель Костаная публиковал в Сети видеоролики религиозного содержания. На своей странице "ВКонтакте" он размещал видео с участием известного представителя духовенства.

В отношении костанайца возбудили административное дело по п. 3 ч. 1 ст. 490 КоАП РК (нарушение законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях). Мужчину оштрафовали.


"За совершение данного правонарушения мужчину привлекли к административной ответственности с наложением штрафа в размере 50 МРП. Это уже 14-й факт, выявленный с начала 2023 года", – сообщил Ерлан Сембин, начальник управления по противодействию экстремизму ДП Костанайской области.

Ранее депутаты Мажилиса выразили озабоченность деятельностью "ядовитых сект" и распространением радикальных течений ислама в Казахстане.

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