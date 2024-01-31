"Силовики стреляли друг в друга во время январских событий": спецпрокуроры проверят слухи
Фото: Zakon.kz
Министр внутренних дел Ержан Саденов в кулуарах Мажилиса 31 января прокомментировал заявление бывшего пограничника Галымжана Садвакасова о том, что полицейские и сотрудники КНБ "по ошибке стреляли друг в друга" во время январских беспорядков, сообщает Zakon.kz.
Ержан Саденов подчеркнул, что расследованием занимаются спецпрокуроры.
"Полиция тоже занималась расследованием определенных дел – по кражам. Поэтому здесь, конечно, любое заявление, любое выступление будет проверяться и дана будет оценка. То заявление, о котором вы сказали, я тоже видел".Ержан Саденов
1 января 2022 года в Казахстане начались протесты граждан, недовольных ценами на газ. Этим воспользовались экстремисты, организовавшие широкомасштабный теракт с целью захвата власти. Zakon.kz составил хронологию тех трагических событий – самого тяжелого испытания в истории независимого Казахстана.
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