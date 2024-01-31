"Силовики стреляли друг в друга во время январских событий": спецпрокуроры проверят слухи

Фото: Zakon.kz

Министр внутренних дел Ержан Саденов в кулуарах Мажилиса 31 января прокомментировал заявление бывшего пограничника Галымжана Садвакасова о том, что полицейские и сотрудники КНБ "по ошибке стреляли друг в друга" во время январских беспорядков, сообщает Zakon.kz.

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