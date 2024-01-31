Нападение на водителя скорой помощи в Караганде: подозреваемый еще не задержан

Министр внутренних дел Ержан Саденов в кулуарах Мажилиса 31 января прокомментировал нападение на сотрудника скорой медицинской помощи в Караганде, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, какую ответственность понесет мужчина, который в Караганде напал на водителя скорой помощи.

"Идет активное расследование, установим, задержим и привлечем к ответственности", – сказал в ответ глава МВД.

Несколько дней ранее в Караганде неизвестный мужчина нанес несколько ударов водителю скорой помощи после недолгих споров на высоких тонах. Видео конфликта распространилось в Казнете.

Уже 27 января 2024 года министр здравоохранения Ажар Гиният заявила, что личность нападавшего уже установлена.

Кроме того, 29 января аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев высказался в защиту сотрудников скорой помощи.