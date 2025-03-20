Депозиты в банках: на что копят деньги казахстанцы

В рамках масштабного социологического исследования Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) и Институт маркетинговых и социологических исследований Elim выявили отношение казахстанских семей к сбережениям и депозитам, сообщает Zakon.kz.

Из релиза за 20 марта 2025 года следует, что в опросе приняли участие 4000 респондентов по всей стране, из них:

62% – городское население,

38% – сельское.

В среднем 80% респондентов – женаты или замужем (доля оказалась чуть ниже в Астане и Алматы – 70% и 73% соответственно).

Согласно данным опроса, среди семейных казахстанцев треть (33%) имеет депозиты в банках, мужчины и женщины одинаково часто открывают депозиты – 49% и 51% соответственно. 80% имеет депозиты в тенге – респонденты обращают внимание на высокую процентную ставку (45%), возможность легко снимать деньги и пополнять вклад (32%), программы лояльности в банке, в том числе бонусы и кешбэк на карточки (11%).

Доля имеющих сбережения среди астанинских и алматинских семей чуть выше – около 40%. Самые актуальные цели накопления – на будущее, в том числе в качестве "подушки безопасности" при непредвиденных обстоятельствах (56%), на приобретение недвижимости (15%); в сумме 8% семейных респондентов в Алматы и Астане открыли депозиты, чтобы накопить на образование или обеспечить будущее своих детей. 80% имеет депозиты в тенге.

Те же цели, как отметили в КФГД, актуальны для городских семей в регионах: 48% обозначили, что откладывают деньги на будущее, в том числе на случай непредвиденных обстоятельств, 6% – на образование или будущее детей, 3% стремятся приобрести авто или совершить другие дорогие покупки. Порядка 80% респондентов имеют депозиты в тенге.

48% сельских семей, имеющих сбережения, также рассказали, что откладывают деньги на будущее и на случай непредвиденных обстоятельств, 13% – на приобретение недвижимости, 4% – на приобретение авто и другие дорогие покупки, 5% – задумываются об образовании и будущем своих детей, 4% имеет сбережения для целей бизнеса.

Среди молодых людей до 30 лет по всей стране 70% женаты или замужем. Наравне с другими группами 34% семейной молодежи имеет депозиты в банках, из них 53% и 47% приходится, соответственно, на городскую и сельскую молодежь. 80% имеет депозиты в тенге.

Среди имеющих сбережения молодых семей самая актуальная цель накопления денег на депозите – иметь резерв на будущее (28%), на случай непредвиденных обстоятельств (22%), приобрести недвижимость (13%), получить или продолжить образование (4%), путешествовать (4%). 3% респондентов из числа семейных молодых людей отметили, что откладывают деньги на будущее своих детей.

Независимо от целей накопления Казахстанский фонд гарантирования депозитов защищает депозиты физических лиц, в том числе вклады и деньги на банковских карточках или счетах. Максимальная сумма гарантии КФГД зависит от вида и валюты депозита:

20 млн тенге – по сберегательным вкладам в тенге;

10 млн тенге – по другим вкладам в тенге, а также банковским карточкам и счетам в тенге;

5 млн тенге – по любым вкладам, карточкам и счетам в иностранной валюте.

"Депозиты в каждом из банков – участников системы гарантирования депозитов защищены отдельно, при этом если депозитов в одном банке несколько, то совокупная гарантия КФГД составит 20 млн тенге при наличии сберегательного вклада, но с учетом лимитов по каждому виду – сберегательный, срочный или несрочный, в валюте", – напомнили в пресс-службе КФГД.

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