Работают в усиленном режиме: 2,5 тысячи рабочих вышли на уборку снега в Астане
фото: акимат Астаны
С утра 3 февраля на уборку снега в Астане вышли более 2,5 тыс. дорожных рабочих, сообщает Zakon.kz.
Коммунальные службы столицы продолжают работу в круглосуточном усиленном режиме. В снегоуборочных работах задействована свыше 1,5 тыс. единиц спецтехники и более 2,5 тыс. дорожных рабочих.
Фото: акимат Астаны
Как отметили в столичном акимате, за прошедшую ночь из города вывезли более 33 тысяч кубометров снега, или 2 562 грузовиков.
Фото: акимат Астаны
По данным "Казгидромет", 3 февраля в Астане ожидается переменная облачность, временами снег и низовая метель.
Ранее синоптики сообщили о неблагоприятных метеоусловия в Кокшетау, Шымкенте и Алматы.
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