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Работают в усиленном режиме: 2,5 тысячи рабочих вышли на уборку снега в Астане

2,5 тысячи рабочих вышли на уборку снега в Астане фото: акимат Астаны
С утра 3 февраля на уборку снега в Астане вышли более 2,5 тыс. дорожных рабочих, сообщает Zakon.kz.

Коммунальные службы столицы продолжают работу в круглосуточном усиленном режиме. В снегоуборочных работах задействована свыше 1,5 тыс. единиц спецтехники и более 2,5 тыс. дорожных рабочих.

2,5 тысячи рабочих вышли на уборку снега в Астане

Фото: акимат Астаны

Как отметили в столичном акимате, за прошедшую ночь из города вывезли более 33 тысяч кубометров снега, или 2 562 грузовиков.

уборка снега в Астане

Фото: акимат Астаны

По данным "Казгидромет", 3 февраля в Астане ожидается переменная облачность, временами снег и низовая метель. 

Ранее синоптики сообщили о неблагоприятных метеоусловия в Кокшетау, Шымкенте и Алматы.

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