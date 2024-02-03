Работают в усиленном режиме: 2,5 тысячи рабочих вышли на уборку снега в Астане

С утра 3 февраля на уборку снега в Астане вышли более 2,5 тыс. дорожных рабочих, сообщает Zakon.kz.

Коммунальные службы столицы продолжают работу в круглосуточном усиленном режиме. В снегоуборочных работах задействована свыше 1,5 тыс. единиц спецтехники и более 2,5 тыс. дорожных рабочих.

Фото: акимат Астаны

Как отметили в столичном акимате, за прошедшую ночь из города вывезли более 33 тысяч кубометров снега, или 2 562 грузовиков.

Фото: акимат Астаны

По данным "Казгидромет", 3 февраля в Астане ожидается переменная облачность, временами снег и низовая метель.



Ранее синоптики сообщили о неблагоприятных метеоусловия в Кокшетау, Шымкенте и Алматы.

