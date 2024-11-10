В Астане на борьбу со снегом вышли свыше 1200 единиц спецтехники и 300 рабочих

В столице 10 ноября в ночную смену вышли более 1200 единиц спецтехники и свыше 300 дорожных рабочих для уборки снега, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает акимат города, очистка улиц проводится в посменном режиме, усиливается в вечернее и ночное время, при этом корректируются маршруты снегоуборочной техники. В первую очередь очищаются дороги с интенсивным движением, чтобы избежать образования заторов. Затем проводятся работы на участках со средней загруженностью, включая площади, привокзальные зоны и тротуары.

Для вывоза снега в городе функционируют оборудованные полигоны, оснащенные системой считывания номеров самосвалов, камерами видеонаблюдения и освещением. В течение дня с улиц вывезено более 20 тыс. кубометров снега, выполнено 1609 рейсов большегрузов.

Власти призывают горожан и гостей столицы быть осторожными на улицах, соблюдать правила безопасности при осадках.

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