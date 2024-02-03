Врач назвала самые частые причины расстройства сна

У бессонницы могут быть десятки причин, однако в 90% случаев – это стрессовые ситуации и нарушение образа жизни, сообщает Zakon.kz.

Кандидат медицинских наук, врач-сомнолог София Черкасова рассказала Lenta.ru, что помимо проблем, связанных с образом жизни, на сон могут оказывать влияние и заболевания, а также дефициты, гормональные нарушения и прием некоторых препаратов.

По ее словам, если сон нарушился, в течение трех-четырех недель можно попробовать восстановить его самостоятельно, соблюдая обычные правила гигиены сна: отказаться от кофеина за восемь часов до сна, регулярно заниматься физической нагрузкой, составить достаточно строгий режим, вставать по будильнику, в выходные вставать не более чем на два часа позже по сравнению с будними днями.

"К счастью, в большинстве случаев сон может скорректироваться при некоторых усилиях, направленных на коррекцию образа жизни. Если в течение месяца не получается, то тогда стоит обратиться к специалисту и поискать причины. Возможно, они какие-то выходящие за сферу образа жизни и заключающиеся в различных заболеваниях и нарушениях", – отметила врач-сомнолог София Черкасова.

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