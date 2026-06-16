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Самые частые причины головокружения назвала врач-невролог

мужчина, держится за голову, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 18:12 Фото: pixabay
Российский врач-невролог и отоневролог Мария Шаповалова рассказала, что головокружение – это не болезнь, а симптом, сообщает Zakon.kz.

В беседе с aif.ru 16 июня 2026 года специалист отметила, что головокружение имеет не так много причин:

  • Самая первая и частая – это патология вестибулярного аппарата.
  • Вторая причина – заболевания самого мозга, тех структур, которые отвечают за равновесие (мозжечок, вестибулярные ядра). Если у человека случился инсульт или имеются объемные образования в структурах, которые отвечают за равновесие, это также будет проявляться головокружением и неустойчивостью.
  • Третья причина – психогенная, она встречается очень часто. Человек ощущает неустойчивость, дурноту, "туман в голове", но предметы перед ним не вращаются, он ходит ровно, хотя и субъективно чувствует, что его "шатает". Можно сказать, что это внутренние ощущения человека, которые внешне и при неврологическом осмотре никак не проявляются.

Вопреки распространенному мнению, как отметила Шаповалова, головокружение не связано с сосудами и шейным остеохондрозом. В международной классификации нет понятий шейное или сосудистое головокружение.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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