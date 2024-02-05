"Чудо-товар": казахстанцы продолжают возвращать продавцам дорогостоящие массажные накидки

От казахстанцев продолжают поступать жалобы на продавцов массажных накидок, стоимость которых порой доходит до 1,5 млн тенге. В Департаменте торговли и защиты прав потребителей Алматы рассказали, как вернуть деньги за сомнительный товар, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам заместителя руководителя Департамента торговли и защиты прав потребителей Алматы Нурлана Абдиева, все головные компании по продаже тех самых массажных накидок находятся в Алматы.

Стоимость этих "чудо-накидок" начинается от 600 тыс. тенге, а иногда доходит до 1,5 млн тенге.

"Сейчас по ним ведется большая работа. Я хотел бы уточнить, если вы приобрели накидку, то в 14-дневный срок вы обязательно должны ее вернуть. Зачастую бывает так, что продавцы приезжают в разные города, проводят там свои презентации, каким-то способом умудряются оформить на людей рассрочку, открыть кредиты, а потом, когда покупатели приходят домой, понимают, что это ненужный товар, еще и стоит дороже, чем на рынке", – сказал Нурлан Абдиев.

Вернуть такой товар по закону можно в течение 14 дней со дня покупки, направив продавцу досудебную претензию.

"В заявлении вы должны указать, что вам данный товар не подходит, не нужен и вы хотите его вернуть. После этого нужно обратиться к нам – в Департамент торговли и защиты прав потребителей. В целом заявление нужно для того, чтобы завтра у нас были основания, когда мы будем вызывать данную компанию", – добавил заместитель руководителя Департамента торговли и защиты прав потребителей Алматы Нурлан Абдиев.

В случае, если вы не успели в 14-дневный срок обратиться к продавцу, то вернуть деньги за товар будет проблематичнее.

"Закон гласит, что товар надлежащего качества можно вернуть в течение 14 календарных дней. Если вы обратитесь позже, то потом этот же продавец будет использовать закон в свою пользу", – заключил Нурлан Абдиев.

Как жителя Актау пригласили на "оздоровительный массаж", а потом продали ту самую массажную накидку за 2 млн тенге читайте по ссылке.