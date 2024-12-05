На 700 тысяч тенге могут оштрафовать казахстанских продавцов за завышенные цены

В департаменте торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области рассказали о том, что грозит продавцам за реализацию товара по несоответствующей цене. Получить штраф можно даже за отсутствие ценника, сообщает Zakon.kz.

По информации lada.kz, за отсутствие ценника продавцу грозит штраф до 200 МРП, в зависимости от категории субъекта предпринимательства.

В соответствии со статьей 24 Закона РК "О защите прав потребителей" продавец обязан продать товар по указанной стоимости, выставленной во внутренних и внешних витринах торгового объекта.

Таким образом, потребитель вправе:

требовать продажи товара по цене ценника;

требовать возврата части уже выплаченных за покупку средств, то есть разницы между ценой заявленной и ценой фактической.

В качестве доказательства нужно сфотографировать ценник с другой ценой и поставить в известность администратора торговой точки. Если же продавец завышает итоговую цену, либо ценник вовсе отсутствует на товаре, предпринимателю грозит штраф до 200 МРП (738 400 тенге).

Также при отказе со стороны администрации вернуть разницу или продать товар по указанной на ценнике стоимости потребитель может написать претензию в адрес руководства торговой точки. Ответ от них потребитель может получить в течение 10 календарных дней.

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