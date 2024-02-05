Учитель НВП переделал школьный кабинет в Музей героев Казахстана

В средней школе села Бериктас учитель НВП Жанбол Умирзаков переделал школьный кабинет в музей с фотографиями героев Казахстана. Корреспондент Zakon.kz решил выяснить, для чего это было сделано и кто является его героями.

Музей Жанбола Тохтасиновича Умирзакова – это обычный школьный класс, вдоль стен которого висят портреты героев Казахстана и Советского Союза. Стоят флаги, на стеллажах лежат журналы и книги, посвященные героям музея.

Создатель музея

Умирзаков Жанбол получил образование в Казахском политехническом институте им. Ленина по специальности "металлургия цветных металлов". После окончания работал в Алматы два года по специальности. Занимал должность инженера в Институте металлургии и обогащения Академии наук Казахской АССР. Затем получил второе образование в Казахском педагогическом институте им. Абая по специальности "учитель начальной военной подготовки (НВП)".

Фото: Zakon.kz

"По семейным обстоятельствам пришлось вернуться к матери, в аул. Так и начал свою карьеру учителя трудов в сельской школе. А с 2001 года стал работать учителем НВП", – рассказал Жанбол Умирзаков.

Он признался, что очень любит свою работу, несмотря на все возникающие трудности. Ведь работа в этой области, как считает учитель, помогает учащимся развивать дисциплину, самоконтроль и уважение к порядку.

"Урок начинается в 8:30, а в школе я уже в 7:15. Прихожу пораньше, чтобы открыть кабинет и подготовить его. В кабинете занятия веду только я. А после того, как все занятия заканчиваются и ученики выходят, делаю уборку. Хочу, чтобы в моем кабинете всегда были порядок и чистота", – говорит Жанбол Тохтасинович.

Как появился музей?

Заняв должность учителя НВП, Жанбол Умирзаков понимал, что его работа должна формировать у учащихся патриотические чувства и гражданскую ответственность. Так он решил открыть уголок памяти воину интернационалисту, погибшему в Афганистане, – Серику Турбековичу Ашимову.

Фото: Zakon.kz

"Сначала я собрал о нем материалы, фотографии, информацию о наградах. Серик Ашимов ведь был выпускником 1980 года нашей школы. Он геройски погиб, выполняя свой долг. Как учитель НВП, я посчитал важным, чтобы ученики знали и чтили память о нем. Администрация школы меня поддержала и выделила эту комнату", – пояснил преподаватель НВП.

Позже, говорит Жанбол Умирзаков, он постепенно своими силами начал переделывать кабинет начальной военной подготовки в музей: собирал и развешивал фотографии героев нашей страны, и продолжает делать это до сих пор.

Фото: Zakon.kz

"Моя задача как учителя НВП – помочь ученикам изучить военное дело. Пытаясь достигнуть этой цели, я из своих собственных средств заказал 30 больших флагов, 75 маленьких флагов, 145 вымпелов, 40 стендов и 1008 фотографий", – рассказал Жанбол Умирзаков.

Кто становится героем музея?

В этом кабинете начинается история с Казахского ханства. Здесь размещены фотографии людей, внесших вклад в развитие казахской земли.

Фото: Zakon.kz

Это батыры, защищавшие и сохранившие наши земли, государственные деятели, ученые, участники Великой Отечественной, Афганской войны. Есть и участники Декабрьских событий, Январских событий, фотографии космонавтов, наших известных спортсменов. Есть фотографии и тех, кто спасал людей и животных от пожара, от наводнений и от других стихийных бедствий.

"Дать детям военно-патриотическое воспитание можно через настоящие примеры, которые они видят каждый день. Через примеры тех, кто жертвовал собой ради родного дома и спасения людей", – считает Жанбол Умирзаков.

Фото: Zakon.kz

Он уверен, что такой яркий кабинет не может не привлекать внимание детей. Учитель рассказал, что тут изучают НВП 10-е, 11-е классы. Младшие классы, проходя мимо, каждый раз заглядывают в открытую дверь кабинета.

"Подбегают ко мне и спрашивают: Агай, можно посмотреть? Говорят, что это их мечта, и они с нетерпением ждут, когда перейдут в 10 класс, чтобы заниматься в этом кабинете", – поделился Жанбол Умирзаков.

Преподаватель НВП также рассказал, что внимательно следит за социальными сетями, а когда находит информацию о том, как кто-то совершил или сделал что-то хорошее, эти люди становятся героями в его маленьком музее.

Фото: Zakon.kz

Учитель с гордостью отмечает, что его ученики всегда замечают, когда появляются новые фотографии. Бывает и такое, что школьники сами, увидев чей-то геройский поступок, предлагают повесить фотографию этого человека в кабинете.

"Одна ученица рассказала про Питера Табичи – это простой преподаватель естественных наук и член религиозного Ордена францисканцев в Кении, который помогает деньгами бедным. И каждый раз 80% от своей зарплаты он тратил на книги и продукты бедным людям. Он стал лауреатом ежегодной премии Global Teacher Prize и ему было выделено на благотворительность 1 млн долларов. Когда она поделилась этой историей в классе, я был очень доволен. Я ведь ее не готовил, она сама нашла про него информацию. В такие моменты я понимаю, что делаю это все совсем не зря. Дети видят положительные примеры, у них все остается в памяти", – говорит Жанбол Умирзакович.

Он также рассказал, что старается проводить встречи с некоторыми героями своего музея. Так, к примеру, на встречу с его учениками приходила Герой Труда Казахстана Гульшарбан-Жанна Камылбаевна Сабурова.

"После встречи она сказала мне, что много где побывала, но такое видит впервые. Отметила, что дело, которое я начал, служит воспитанию молодежи и заслуживает уважения", – поделился Жанбол Умирзаков.

Также он провел встречу с Народным героем Жумадиловым Азаматом Толеухановичем. В 2007 году он спас из огня женщину с детьми, за что и получил звание Народного героя. Оказалось, что его ученик сейчас служит вместе с Азаматом Жумадиловым.

"Я попросил Ермахана пригласить Азамата Толеухановича, подумал, что это была бы полезная встреча, живой пример героизма для детей", – говорит Жанбол Умирзаков.

Фото: Zakon.kz

Ученики школы заявили, что обязательно будут делать добрые дела, чтобы учитель повесил их фотографии и с такой же гордостью рассказывал про них уже другим школьникам.

"Я всегда им говорю, что дело не в деньгах, главное – чтобы они выросли хорошими людьми, не забывали, откуда родом. Надеюсь, что когда они займут высокие должности и будут хорошо обеспечены материально, то посмотрят назад. Вспомнят, кто им помогал, и в свою очередь будут помогать другим", – завершил свой рассказ Жанбол Умирзаков.

Сегодня многие оценивают труд сельского преподавателя НВП, его стремление правильно воспитать детей, которые проходят у него обучение.

Так, начальник отдела по делам обороны Жамбылского района Алматинской области майор Эрнест Жанболатов высоко оценил вклад учителя НВП в военно-патриотическое воспитание молодого поколения и вручил ему благодарственное письмо.

Фото: Zakon.kz

"Такие инициативы служат хорошим примером для молодого поколения, они учат уважать окружающих и любить Родину", – заявил майор.

Жанбол Умирзаков признает, что найти подход к ученику и мотивировать его учиться – далеко не простой труд. Зубрежка текстов сложно дается школьникам, поэтому очень важны новые способы подачи информации. Поэтому преподаватель уверен, что именно через такие инициативы, как его музей, можно по-настоящему заинтересовать молодых ребят и погрузить их в учебу.