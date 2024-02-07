Скляр подтвердил запуск новой льготной ипотеки c 1 марта

Первый вице-премьер-министр Роман Скляр на пресс-конференции в правительстве 7 февраля подтвердил, что новую льготную ипотечную программу запустят с 1 марта, сообщает Zakon.kz.

Журналисты попросили Романа Скляра прокомментировать заявление бывшего премьер-министра Алихана Смаилова о запуске льготной ипотечной программы "9-20-25" с 1 марта.

"Эта программа будет запущена за счет средств софинансирования из республиканского бюджета. "Отбасы банк" и республиканский бюджет. То, что сказал Алихан Асханович Смаилов, – этот вопрос проработан и будет реализован в установленные сроки". Роман Скляр

В ноябре 2023 года тогдашний премьер-министр Алихан Смаилов в кулуарах Cената анонсировал запуск новой жилищной программы "9-20-25". По ее условиям казахстанцам будут выдавать жилищные кредиты при первоначальном взносе в 20% под 9% сроком на 25 лет.