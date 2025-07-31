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Общество

Откроют ли льготное кредитование для рядовых казахстанцев

Автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, покупка автомобиля, кредит на машину, покупка машины, автострахование, страхование автомобиля, страхование машины, страховка на авто, страховка на машину , фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 18:00 Фото: freepik
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр на пресс-конференции в правительстве 31 июля 2025 года рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать льготного автокредитования, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, как правительство будет стимулировать казахстанцев покупать новые авто.

"Вы знаете, что мы уже выделяли 100 млрд тенге. В течение короткого периода времени, по-моему, в течение 20 дней, 15 тысяч кредитов наши граждане получили", – сказал Роман Скляр.

Однако, по его словам, это вызвало крайне нездоровый ажиотаж среди населения.

"Сейчас возможности бюджета субсидировать такую высокую процентную ставку у нас нет, поэтому пока данную программу мы возобновлять не планируем", – подчеркнул Роман Скляр.

Прием заявок на льготные автокредиты стартовал 6 февраля 2023 года в 10:00. Пул из 761 доступной заявки был заполнен в течение 18 секунд. Количество посетителей сайта в первую минуту составило 125 тысяч человек. В тот день многие казахстанцы жаловались на то, что сайт автокредитования повис и невозможно было подать заявку.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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