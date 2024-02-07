По всему Казахстану 8 февраля прозвучат сирены

8 февраля 2024 года в 12:55 будут включены все имеющиеся электросирены в каждом городе Казахстана для проверки системы оповещения, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям за 7 февраля сказано, что с 8 по 9 февраля в Казахстане пройдут учения "Коктем-2024", посвященные подготовке к паводковому периоду.

"Республиканский штаб по координации и руководству учением будет располагаться в Актобе. В рамках учения в течение двух дней во всех регионах будет проводиться комплекс профилактических мероприятий". Пресс-служба МЧС РК

Кроме того, в целях проверки готовности системы оповещения территориального уровня по сигналу "Внимание всем!" 8 февраля 2024 года в 12:55 (по времени Астаны) будет произведен запуск всех имеющихся звуковых электросирен.

"Просим сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам", – добавили в ведомстве.

Ранее начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев рассказал, почему в городе, где в ночь на 23 января 2024 года произошло землетрясение силой 5 баллов, не были включены сирены.