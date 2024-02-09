Как выйти из декрета спустя много лет: в Казахстане запускают бесплатные курсы для женщин
Программа Tech Girls, рассчитанная на два месяца, предлагает более 3000 девушкам из всех регионов страны бесплатное обучение по направлениям No Code, Low Code и Beta Career.
Образовательный процесс включает в себя вебинары, воркшопы, прямые эфиры, а также сессии с экспертами и менторами от Techno Women и Astana Hub. В рамках обучения участницы получат возможность создать свой собственный IT-продукт и пройти стажировку в ведущих IT-компаниях. Заявки на участие принимаются с 7 февраля по 1 марта 2024 года. Об этом члены нацкомисии и представители Astana Hub рассказали на пресс-конференции в СЦК.
"Участницы программы Tech Girls приобретут уникальные навыки, позволяющие создавать IT-продукты быстро и эффективно. К примеру, No Code School обучит основам создания лендингов, сайтов, мобильных приложений, чат-ботов и маркетплейсов, предоставляя доступ к актуальным инструментам без необходимости в ручном кодировании. Low-Code подходит для тех, кто хочет разрабатывать приложения с минимальными навыками программирования, а курс Beta Career предоставит необходимые знания и навыки для успешного прохождения собеседований в престижных IT-компаниях, от опытных профессионалов в области карьерного консалтинга и профессиональной ориентации".Управляющий директор Astana Hub Дания Ахметова
Член Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК Алина Абдрахманова отметила, что Tech girls – новая программа, которая стала результатом другой программы – "IT-әйел". Благодаря ей многим женщинам удалось найти себя, в том числе и тем, кто много лет был в декрете.
"Это навыки, которые позволяют сделать первые шаги в индустрии, и самое важное – развить в себе мышление стартаперское, попробовать сделать свой продукт. Уже есть результаты программы "IT-әйел" – более 100 женщин сделали свои первые проекты, приложения, веб-сайты. Они сейчас на этом зарабатывают. Если у кого-то раньше услуги были в WhatsApp, Instagram, то сейчас они сделали либо приложение, либо сайт, автоматизировали свою работу. И кто-то из семилетнего декрета сумел выйти, прошел несколько курсов и устроился на работу. Хотя изначально образование было педагогическое, и женщина семь лет вообще не работала. Это мощный социальный эффект. Это отправная точка, которая позволяет женщинам увидеть, что оказывается IT – это не так сложно и страшно. И позволяет совмещать с семьей, бытом и другими обязательствами, которых у казахстанских женщин очень много".Алина Абдрахманова
Для получения дополнительной информации о программе Tech Girls можно обратиться в службу поддержки Astana Hub по короткому номеру 2222.
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