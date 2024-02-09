Как выйти из декрета спустя много лет: в Казахстане запускают бесплатные курсы для женщин

Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте вместе с международным технопарком Astana Hub и некоммерческой организацией Techno Women объявили о запуске программы Tech Girls для девушек в возрасте от 16 до 23 лет, сообщает Zakon.kz.

Программа Tech Girls, рассчитанная на два месяца, предлагает более 3000 девушкам из всех регионов страны бесплатное обучение по направлениям No Code, Low Code и Beta Career.

Образовательный процесс включает в себя вебинары, воркшопы, прямые эфиры, а также сессии с экспертами и менторами от Techno Women и Astana Hub. В рамках обучения участницы получат возможность создать свой собственный IT-продукт и пройти стажировку в ведущих IT-компаниях. Заявки на участие принимаются с 7 февраля по 1 марта 2024 года. Об этом члены нацкомисии и представители Astana Hub рассказали на пресс-конференции в СЦК.

"Участницы программы Tech Girls приобретут уникальные навыки, позволяющие создавать IT-продукты быстро и эффективно. К примеру, No Code School обучит основам создания лендингов, сайтов, мобильных приложений, чат-ботов и маркетплейсов, предоставляя доступ к актуальным инструментам без необходимости в ручном кодировании. Low-Code подходит для тех, кто хочет разрабатывать приложения с минимальными навыками программирования, а курс Beta Career предоставит необходимые знания и навыки для успешного прохождения собеседований в престижных IT-компаниях, от опытных профессионалов в области карьерного консалтинга и профессиональной ориентации". Управляющий директор Astana Hub Дания Ахметова

Член Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК Алина Абдрахманова отметила, что Tech girls – новая программа, которая стала результатом другой программы – "IT-әйел". Благодаря ей многим женщинам удалось найти себя, в том числе и тем, кто много лет был в декрете.

"Это навыки, которые позволяют сделать первые шаги в индустрии, и самое важное – развить в себе мышление стартаперское, попробовать сделать свой продукт. Уже есть результаты программы "IT-әйел" – более 100 женщин сделали свои первые проекты, приложения, веб-сайты. Они сейчас на этом зарабатывают. Если у кого-то раньше услуги были в WhatsApp, Instagram, то сейчас они сделали либо приложение, либо сайт, автоматизировали свою работу. И кто-то из семилетнего декрета сумел выйти, прошел несколько курсов и устроился на работу. Хотя изначально образование было педагогическое, и женщина семь лет вообще не работала. Это мощный социальный эффект. Это отправная точка, которая позволяет женщинам увидеть, что оказывается IT – это не так сложно и страшно. И позволяет совмещать с семьей, бытом и другими обязательствами, которых у казахстанских женщин очень много". Алина Абдрахманова

Для получения дополнительной информации о программе Tech Girls можно обратиться в службу поддержки Astana Hub по короткому номеру 2222.

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