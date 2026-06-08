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Экономика и бизнес

Женщины Шымкента продолжают инвестировать в развитие и лидерство

Фото: акимат Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 21:25 Фото: акимат Шымкента
Представительницы Шымкента принимают участие в программе Women Leadership Development Programme (WLDP), реализуемой на базе Назарбаев Университета по инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Республики Казахстан.

В числе слушательниц программы – предпринимательницы, руководители, общественные деятели и лидеры различных сфер. Многие из них развивают собственный бизнес, реализуют социальные проекты, создают рабочие места и вносят вклад в экономическое и общественное развитие города, не останавливаясь на достигнутом уровне.

Фото: акимат Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 21:25

Фото: акимат Шымкента

Программа направлена на развитие лидерских качеств, стратегического мышления и современных управленческих компетенций. В рамках обучения рассматриваются вопросы эффективного управления, финансового менеджмента, цифровой трансформации, применения искусственного интеллекта, развития личной эффективности и формирования устойчивого лидерства.

Фото: акимат Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 21:25

Фото: акимат Шымкента

Участницы отмечают, что подобные образовательные инициативы расширяют возможности профессионального роста, обмена опытом и формирования сообщества женщин-лидеров, ориентированных на развитие регионов и страны.

Фото: акимат Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 21:25

Фото: акимат Шымкента

Председатель Женского крыла филиала партии AMANAT Наргиза Керимбаева инициировала участие деловых женщин города в программе WLDP, обеспечив их совместное обучение в рамках проекта. По ее словам, современное лидерство невозможно без постоянного обучения и профессионального роста.

"Сегодня среди участниц программы много состоявшихся женщин, которые уже добились успехов в бизнесе, общественной деятельности и управлении. Однако нас объединяет стремление к развитию и готовность учиться новому. Мир меняется стремительно, и для того чтобы оставаться эффективным руководителем, необходимо постоянно совершенствовать свои знания и навыки. Обучение в Назарбаев Университете дает нам возможность получить современные компетенции, обменяться опытом и взглянуть на привычные процессы по-новому. Мы искренне благодарны Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике и лично Аиде Галымовне Балаевой за поддержку подобных инициатив", – подчеркнула она.
Фото: акимат Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 21:25

Фото: акимат Шымкента

Стоит отметить, сегодня женщины Шымкента подтверждают, что лидерство формируется через постоянное развитие, обучение и готовность к изменениям.

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Канат Болысбек
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