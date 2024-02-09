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Законодательство РК

Буран в Актюбинской области: более 800 человек доставили в пункт обогрева

Более 800 человек доставили в пункт обогрева из-за бурана в Актюбинской области Фото: pixabay
На дорогах Актюбинской области, где продолжается сильный буран, спасли 161 человека. Более 800 человек доставили в пункт обогрева, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК 9 февраля, в Актюбинской области из-за сильного ветра и снегопада закрыты пять участков автодорог. В общей сложности в регионе спасли от разгула стихии 161 человека, в том числе 17 детей, семь беременных женщин и шестерых иностранцев.

Еще 653 человека (включая 434 иностранных граждан) эвакуировали. В пункте обогрева Актюбинской области разместили 819 человек. Эвакуацией людей и вывозом автомобилей заняты 90 единиц техники и 240 человек – сотрудники ДЧС, ДП, воинских частей и МИО. Продолжают работу оперативные штабы.

"Не выезжайте на дорогу при ухудшении погодных условий и введении ограничений на движение автотранспорта", – обратились в ДЧС к жителям Актюбинской области.

В Актюбинской области продолжается сильный буран, из-за которого частично ограничено движение на трассах республиканского значения. В двух районах региона, Хромтауском и Айтекебийском, из-за серьезного ухудшения погоды ввели режим чрезвычайной ситуации.

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