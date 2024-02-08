Режим ЧС ввели в двух районах Актюбинской области из-за непогоды

Чрезвычайную ситуацию ввели в Хромтауском и Айтекебийском районах Актюбинской области из-за серьезного ухудшения погоды. Районные акиматы опубликуют соответствующие документы в ближайшее время, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата Актюбинской области 8 февраля, в регионе провели заседание оперативного штаба, созданного в связи с сильным ухудшением погоды. В нем участвовали аким Актобе, руководители ДЧС и ДП, а также акимы 12 районов по видеосвязи.

На совещании отметили, что в Актюбинской области сохраняются неблагоприятные погодные условия, в связи с чем необходимо принимать дополнительные меры.

"По итогам совещания принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации в Хромтауском и Айтекебийском районах. Акиматы двух районов должны подготовить и опубликовать соответствующие документы", – говорится в сообщении регионального акимата.

В Актюбинской области продолжается сильный буран, из-за которого частично ограничено движение на трассах республиканского значения, а школьников и студентов временно перевели на дистанционное обучение. Из-за метели без света остались около 20 сел, в большинстве из них электроснабжение уже восстановили. Аэропорт Актобе ранее временно закрыли на взлет и посадку самолетов.