Список студенток-девственниц обнародовали в алматинском вузе: виновных накажут
Фото: freepik
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах Мажилиса прокомментировал ситуацию с обнародованием личных данных студенток одного из алматинских вузов, в том числе информации о наличии или отсутствии девственности, сообщает Zakon.kz.
В мессенджере WhatsApp также распространилась информация с номерами телефонов и ИИН студенток.
"Скорее всего, это безалаберное отношение к личным данным. Вопрос этот на контроль взяли мы, потому что здесь есть прямое нарушение. Виновных ожидает наказание в рамках действующего законодательства. Есть закон о защите персональных данных. Здесь, скорее всего, речь об административном нарушении".Саясат Нурбек
Министр добавил, что вопрос безопасности личных данных нужно регулировать жестче.
"В целом, это проблема культурная. Мы сколько пересылаем удостоверения личности. Печально, что в вузе есть такие факты. Пока законодательного жесткого не будет императива, что частные и личные данные – это очень конфиденциальная информация, культура не будет меняться".Саясат Нурбек
Как личные данные казахстанцев утекают в Сеть, можно прочитать здесь.
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