Список студенток-девственниц обнародовали в алматинском вузе: виновных накажут

Фото: freepik

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах Мажилиса прокомментировал ситуацию с обнародованием личных данных студенток одного из алматинских вузов, в том числе информации о наличии или отсутствии девственности, сообщает Zakon.kz.

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