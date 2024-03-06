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Слив данных студенток-девственниц: министр назвал произошедшее двойной ошибкой

Слив данных студенток-девственниц: министр назвал произошедшее двойной ошибкой, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 13:28 Фото: pixabay
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек озвучил новые подробности обнародования личных данных студенток КазНУ им. аль-Фараби, в том числе информации о наличии или отсутствии девственности, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава Миннауки отметил, что расследование по данному факту продолжается. В результате его выяснилось, что ошибку допустил как сотрудник медцентра, так и сотрудник деканата университета.

По его словам, сотрудник медцентра направил в университет список студенток, которые не прошли флюорографию, не убрав поля, содержащие дополнительную мединформацию. Сотрудник деканата тоже не увидел или не посчитал важной эту информацию и продолжил рассылку.

"И вот здесь самое важное. Вы спрашиваете, почему проводили обследование на определение невинности? На самом деле эти студенты, которые были отмечены, прошли обследование у узкого специалиста, гинеколога, либо не прошли. То есть вопрос не стоял на определение невинности. Это просто стандартное обследование у гинеколога, а они у себя отмечали в медформе. Здесь двойная ошибка произошла – медцентр не должен был в таком формате рассылку делать, а деканат должен был перепроверить. Это не "список девственниц" – это список тех, кто прошел или не прошел обследование у гинеколога", – объяснил министр Саясат Нурбек в кулуарах Мажилиса.

В остальном глава Миннауки попросил дождаться окончания следствия. 

Ранее министр науки и высшего образования уже высказывался об этом случае, назвав произошедшее безалаберным отношением к личным данным. Тогда же он пообещал наказать виновных в случившемся.

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