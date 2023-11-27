Вязаные книги: в библиотеке Усть-Каменогорска знают, как увлечь детей чтением

Не устают удивлять креативным подходом к работе сотрудники областной библиотека имени А.С. Пушкина в Усть-Каменогорске. Особое внимание, конечно, они отдают своим маленьким посетителям, поскольку понимают, что любовь к чтению прививается именно с юных лет, сообщает Zakon.kz.

В отделе центра знаний библиотеки не верят в то, что современные мальчишки и девчонки не любят читать. Да, они могут часами сидеть в телефонах, но это совсем не значит, что им не интересны книги.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"Как не читают? Очень даже читают! Главное - заинтересовать!", - уверена заведующая отделом центра знаний библиотеки имени А.С. Пушкина Динара Мергенбаева.

По словам сотрудника библиотеки, чья работа непосредственно связана с детьми и подростками, любовь к чтению, конечно, идет из семьи, но, если даже родители не читают и не приучили к этому ребенка, здесь, в библиотеке, множество способов исправить эту ошибку.

"Я всегда мечтала работать в библиотеке, причем именно в этой. Долго шла к этому, ведь сначала работала учителем истории, потом 28 лет служила в армии, а как только вышла на пенсию, исполнила свою мечту - пришла в библиотеку. И здесь я не работаю, а отдыхаю. Наверное, потому всегда море идей, всегда хватает времени на их реализацию", - рассказывает Zakon.kz Динара Мергенбаева.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Ее подопечные – дети от четырех лет, которые приходят в библиотеку еще со своими родителями, подростки и даже 20-22-летние студены. По словам Динары Мергенбаевой, для каждого здесь найдется дело по душе, а книга – по интересам. Несколькими своими профессиональными секретами она поделилась.

Рукотворное ноу-хау

"Вот если бы у вас спросили: "Хочешь увидеть одну-единственную книгу на свете, которую никогда и нигде больше не найдешь?", захотелось бы посмотреть на нее? Еще никто ни разу не отказался! А у нас таких книг несколько. Мы их сами сделали", - рассказывает Динара Мергенбаева, доставая со стеллажей большие книги-альбомы.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Из бумаги, фетра и даже связанные на спицах, но каждая – с любовью к маленьком читателю. Именно в этом, видимо, и заключается секрет этих книг. Ни одна из них никого еще не оставила равнодушным. Самая первая - для малышей. Это "Әліппе". В ее основу легла книга писательницы из Восточного Казахстана Кульмай Сембаевой "Әріптер әлемінде".

Это аналог азбуки на казахском языке. Ценность данного альбома не только в том, что материал помогает лучше запомнить буквы, ведь на каждую из них приводится по стиху, а также по предмету, животному, растению, названия которых начинаются на эту букву. Главное – все в этой книге сделано руками сотрудников библиотеки, продуманы даже такие мелочи, как возможность достать и потрогать ту или иную фигурку.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"Берем, например, букву "А" и вот у нас здесь же в кармашке слова "аққу" - лебедь, "аю" - медведь, а также стих, который поможет быстрее это запомнить. Фигурки мы сами вязали, вырезали, каждую страничку прошивали и украшали, чтобы привлечь внимание ребенка. Материалы для книги приносили из дома. Скажу по секрету, обложка книги – мои старые замшевые сапоги, которые вот неожиданно получили вторую жизнь", - улыбается Динара Мергенбаева.

Причем, шили, клеили, вырезали библиотекари в свободное от работы время, заранее продумывая все нюансы. Поэтому вторая книга по произведению Александра Пушкина "Сказка о рыбаке и рыбке" уже немного другая – читая и рассматривая ее, ребенок может и поиграть, ведь все детали на липучках – их можно взять в руки, переставить в другое место, в общем – пофантазировать.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"Следующая книга мне самой очень нравится. Это наш вариант "Времен года" Абая, причем на трех языках – казахском, русском и английском. Кстати, книга – вязаная, видите? Ее связали тоже в нашей библиотеке по нашей просьбе. Все детали – листики на деревьях, цветочки, божьи коровки, снежинки отстегиваются и крепятся на клепках, пуговицах. То есть ребенок опять же не просто читает или слушает стихотворение, он участвует в этом – может взять божью коровку, она полетит у него на другой цветочек, а листья, которые были на дереве летом, осенью могут оторваться и упасть на землю. Опять же мелкая моторика развивается", – рассказывает Динара Мергенбаева.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Немаловажно, что у каждой книги есть свой QR-код, по которому произведение можно найти на бумажном носителе в архиве библиотеки. Ведь главная цель у рукотворных произведений искусства - заинтересовать ребенка и подтолкнуть его к чтению оригинала.

По словам сотрудников библиотеки, на создание таких книг уходит от 20 дней до шести-семи месяцев. Трудятся над ней все сотрудники отдела, причем идея той или иной книги продумывается очень тщательно, учитывается возраст юных читателей, для которых она предназначена. Поэтому книга, посвященная 175-летию Абая совсем другая, чем "Времена года", ведь рассчитана уже на школьников 5-7 классов.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

В результате получился иллюстрированный альбом из нескольких разделов "Абай писатель", "Абай философ", "Абай музыкант" и так далее. То есть даже если ученик просмотрел и потом забыл текст, то яркие тематические картинки в памяти обязательно останутся, а значит, не зря он взял в руки книгу.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Но сотрудники отдела для детей на достигнутом останавливаться не собираются. В планах – не только тактильные книги, но и виртуальные.

Читайте со своими детьми!

Пожалуй, это второй лайкфак от библиотекарей для родителей, у которых дети не хотят читать. Просто потому, что здесь книги любят все, начиная с четырехлетнего возраста.

"Семейное чтение в нашем отделе – особая тема. Малыши четырех лет еще приходят с родителями, а вот многие пяти-шестилетки - уже сами. Причем я даже затрудняюсь сказать, кто кого приводит. Сначала, наверное, родители, а вот потом уже дети, которым интересно. Они не оставляют в покое родителей и приводят их сюда на семейные чтения. Каждую субботу с малышами мы читаем вслух. И замечательно, если родители понимают, насколько важно в это время разделять интересы своего ребенка и быть с ним, а не просто привести и убежать по делам. Читайте вместе с своими детьми, смотрите, что он читает, поверьте, в подростковом возрасте будет намного меньше проблем", - уверена Динара Мергенбаева.

И если с малышами в библиотеке читают вслух, рассматривают иллюстрации и обсуждают героев, то с подростками все иначе. Во-первых, в библиотеке действует "Литературный HUB", где подростки читают свои стихи, обсуждают и даже дают советы друг другу. А во-вторых, по субботам здесь происходят настоящие диспуты, темой для дискуссий становится прочитанные за неделю книга. Причем, произведение дети предлагают сами, неделю его читают, а потом обсуждают.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"Вы знаете, они такие темы поднимают! Над такими проблемами общества задумываются, что и многим взрослым не мешало бы подумать. Я считала, что в свои 13-14 лет они еще дети, а они уже все понимают, они такие правильные выводы делают! А некоторые и вовсе выбирают книги, чтобы дать почитать родителям, чтобы помочь им решить какой-то свой вопрос. У нас очень хорошие и очень умные дети!", - говорит Динара Мергенбаева.

По словам библиотекаря, ее подопечные признаются, что многие современные произведения вряд ли захотели бы прочитать во второй раз, а вот "Чучело" Владимира Железнякова или "Битвы по средам", в которой Гэри Шмидт описал жизнь обычного школьника с 1967 по 1968 годы, заинтересовала подростков, и они бы хотели перечитать эти произведения, более того, посоветовали бы и своим родителям.

Почувствуйте разницу

На сегодня, считает Динара Мергенбаева, самой главной проблемой в том, что дети не хотят читать, стало отсутствие отечественных книг про подростков и детей. Произведений или катастрофически мало, или они оформлены так, что никакой ребенок не захочет брать в руки, а если и возьмет, то ненадолго.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"Посмотрите, какие яркие, красивые книги, переведенные с других языков для малышей. И шрифт удачный, и иллюстрации в тему. А у нас? Картинок или нет, или они настолько абстрактные, что по тексту вообще не подходят, а шрифт такой, что у взрослого глаза через пять минут заболят. Ну какой ребенок заставит себя прочитать то, что его даже визуально не привлекает?", - задается вопросом Динара Мергенбаева.

Однако, по ее мнению, переводные книги - о том, что происходит в другой стране, а ребенку важно читать и узнавать в герое себя. По словам Динары Мергенбаевой, у нас другой менталитет, другой образ жизни, но книг об этом нет. Такое ощущение, что у нас нет отечественных авторов, которые пишут для подростков, а ведь они есть. Но почему-то у нас не издаются.

"Вот эта книга казахстанского мальчика Ералы Пазылбекұлы, называется она "Ералының ертегілері". Я думаю, это единственное, что я видела за последнее время из отечественной литературы для детей. 9-летний ребенок написал книгу рассказов, в них он описал себя, соседского кота, который съел голубей, живущих на крыше его дома, жизнь, которая течет в его в родном селе Прапорщиково. Ты читаешь и, действительно, понимаешь – точно, это же Прапорщиково! Тебе знакома эта жизнь, эти люди, этот кот с голубями, в конце концов. Так вот, 9-летний мальчик сделал то, что не могут многие взрослые. Я думаю, что именно он в скором будущем и станет тем писателем, которого взахлеб будут читать наши подростки", - говорит Динара Меренбаева.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Возможно, очень скоро книгу Ералы переведут на русский язык, так что рассказы станут доступны для прочтения еще большему количеству маленьких читателей. Отметим, что Усть-Каменогорская библиотека имени А.С.Пушкина тесно сотрудничает с Ленинградской областной детской библиотекой, и с 2015 года они вместе осуществляют международный проект "Россия-Казахстан. Открытое чтение. Без границ", и перевод "Ералының ертегілері" на русский язык запланирован именно в рамках этого партнерства.

Талантливых детей в библиотеке замечают и всячески поддерживают. Речь не только о Ералы, который, кстати, в свое время стал победителем конкурса библиотеки "Пишу сказку". Недавно мы писали об 14-летней Асыл Сұңғатқызы, рисующий комиксы на историческую тему.

Кроме того, в библиотеке на постоянной основе действуют такие проекты, как "Шам түбіндегі ертегі" ("Сказки под лампой"), направленный на возрождение устного громкого чтения народных сказок, развитие воображения, образной речи и ролевого чтения, проект "Сказки и легенды народа Восточного Казахстана", где представители народностей знакомят с фольклорными сокровищами, накопленными многими поколениями.

Очередной новинкой библиотеки можно назвать и проект "Супер балакай!", на котором представляют по-настоящему талантливых детей города и области. Также на постоянной основе в библиотеке проводят такие конкурсы, как "Лидер чтения", "Читай и побеждай!", "Посвящаю детям". Все они направлены на то, что все больше популяризировать детское и семейное чтение.