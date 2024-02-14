МВД обратилось к водителям и пешеходам

Министерство внутренних дел обратилось к участникам дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве призывают водителей соблюдать правила дорожного движения.

"Уважаемые участники дорожного движения! Обращаю ваше внимание на важность соблюдения ПДД. Наша общая задача – обеспечить вашу безопасность на дороге. Возникновение аварий приводит не только к материальным потерям, но и к утрате здоровья и жизней. Мы можем предотвратить все это, если примем ответственность и проявим сознательность. Водители играют особую роль в обеспечении безопасности. От их внимательности, дисциплины и соблюдения ПДД зависит многое", – отметила старший инспектор по особым поручениям КАП МВД Актоты Боранова.

Особое внимание водителей просят обратить на следующие моменты:

cоблюдение ограничений скорости;

внимательность к пешеходам и другим участникам движения, особенно детям и пожилым людям;

использование поворотников для предупреждения о своих действиях на дороге;

поддержание безопасной дистанции для избежания опасных ситуаций.

"Совместными усилиями мы можем сделать наши дороги безопасными. Каждая жизнь имеет огромное значение и ваш ответственный подход может спасти чью-то жизнь. Будьте заботливыми и ответственными на дорогах! Соблюдайте правила дорожного движения и делайте все возможное для безопасного передвижения", – добавили в МВД.

13 февраля на проспекте Райымбека в Алматы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с тремя автобусами. В результате аварии 17 человек обратились за медпомощью.

Расследованием случившегося занимаются сотрудники Управления полиции Медеуского района.

