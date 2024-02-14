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Законодательство РК

МВД обратилось к водителям и пешеходам

МВД обратилось к водителям Фото: Zakon.kz
Министерство внутренних дел обратилось к участникам дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве призывают водителей соблюдать правила дорожного движения.

"Уважаемые участники дорожного движения! Обращаю ваше внимание на важность соблюдения ПДД. Наша общая задача – обеспечить вашу безопасность на дороге. Возникновение аварий приводит не только к материальным потерям, но и к утрате здоровья и жизней. Мы можем предотвратить все это, если примем ответственность и проявим сознательность. Водители играют особую роль в обеспечении безопасности. От их внимательности, дисциплины и соблюдения ПДД зависит многое", – отметила старший инспектор по особым поручениям КАП МВД Актоты Боранова.

Особое внимание водителей просят обратить на следующие моменты:

  • cоблюдение ограничений скорости;
  • внимательность к пешеходам и другим участникам движения, особенно детям и пожилым людям;
  • использование поворотников для предупреждения о своих действиях на дороге;
  • поддержание безопасной дистанции для избежания опасных ситуаций.
"Совместными усилиями мы можем сделать наши дороги безопасными. Каждая жизнь имеет огромное значение и ваш ответственный подход может спасти чью-то жизнь. Будьте заботливыми и ответственными на дорогах! Соблюдайте правила дорожного движения и делайте все возможное для безопасного передвижения", – добавили в МВД.

13 февраля на проспекте Райымбека в Алматы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с тремя автобусами. В результате аварии 17 человек обратились за медпомощью. 

Расследованием случившегося занимаются сотрудники Управления полиции Медеуского района. 

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