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Общество

В МВД обратились к водителям

Дорога зимой, дороги зимой, машины, автомобили, снег, снегопад, снег на дорогах, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 08:12 Фото: Zakon.kz
29 января в Министерстве внутренних дел в очередной раз обратились к участникам дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

В январе зафиксированы крупные ДТП, в которых пострадали люди. Основная причина – несоблюдение безопасной скорости при ограниченной видимости, передает пресс-служба ведомства. Поэтому в целях обеспечения безопасности и сохранения жизни и здоровья граждан принято решение ограничить скорость на наиболее загруженных участках дорог.

"Установлены знаки 3.24 "Ограничение максимальной скорости в 60 км/ч" по направлениям Астана – Щучинск и Астана – Караганда, которые действуют только в условиях плохой видимости, гололеда или других погодных факторов", – говорится в сообщении.

В оповещениях о штормовых предупреждениях, ухудшении погодных условий, а также в приложениях как "Яндекс", "2GIS", "Indrive" и других будет отражаться информация о введенном ограничении скорости.

На 29 января в Астане и 15 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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