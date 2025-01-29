В МВД обратились к водителям

29 января в Министерстве внутренних дел в очередной раз обратились к участникам дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

В январе зафиксированы крупные ДТП, в которых пострадали люди. Основная причина – несоблюдение безопасной скорости при ограниченной видимости, передает пресс-служба ведомства. Поэтому в целях обеспечения безопасности и сохранения жизни и здоровья граждан принято решение ограничить скорость на наиболее загруженных участках дорог.

"Установлены знаки 3.24 "Ограничение максимальной скорости в 60 км/ч" по направлениям Астана – Щучинск и Астана – Караганда, которые действуют только в условиях плохой видимости, гололеда или других погодных факторов", – говорится в сообщении.

В оповещениях о штормовых предупреждениях, ухудшении погодных условий, а также в приложениях как "Яндекс", "2GIS", "Indrive" и других будет отражаться информация о введенном ограничении скорости.

На 29 января в Астане и 15 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение.