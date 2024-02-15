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Почему акимат Алматы не разрешает феминисткам проведение марша и митинга 8 марта

Почему акимат Алматы не разрешает феминисткам проведение марша и митинга 8 марта Фото: Zakon.kz
Аким Алматы Ерболат Досаев объяснил, почему акимат не разрешает активисткам провести феминистский марш и митинг 8 марта, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Один из журналистов на встрече акима с населением Ауэзовского района отметил, что активистки Алматы не раз подавали заявление на разрешение проведения марша и митинга 8 марта, однако акимат уже трижды им в этом отказал, ссылаясь на угрозу общественному порядку.

Однако в 2021 году правоохранительные органы смогли успешно обеспечить безопасность такого марша.

"Во-первых, у нас много что изменилось после 2021 года. Во-вторых, на проведение митингов никто не подавал, заявления были только на марш. В законодательном порядке ответы были даны, разъяснения есть. По проведению марша право остается за городом. Все аргументы, приведенные от Управления общественного развития, остаются прежними и без изменений. Если будут поданы другие заявления, в другом формате, будем рассматривать, как положено", – ответил Ерболат Досаев.

К слову, в прошлом году 8 марта в Алматы проходил митинг за права женщин, организованный активистками города. 

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