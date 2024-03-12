Почему в Алматы стали меньше строить, объяснил Досаев

Аким Алматы Ерболат Досаев на заседании правительства 12 марта 2024 года объяснил снижение темпов строительства жилья в городе, передает корреспондент Zakon.kz.

Во время заседания премьер-министр Олжас Бектенов указал на то, что в Алматы низкие показатели по строительству и вводу жилья.

Снизились, по его данным, и показатели торговли.

"Снижение темпов строительства и ввода жилья связано с новыми требованиями застройки города в соответствии с принятым в мае 2023 года Генеральным планом Алматы до 2040 года и утвержденными 29 декабря 2023 года Проектами детальной планировки. В рамках исполнения поручений главы государства по усилению сейсмобезопасности объектов, исключению точечной застройки и улучшению экологической ситуации в городе, а также полицентричного развития Алматы предусмотрено сокращение ввода жилья с 2,5 млн кв. м в 2023 году до 2 млн кв м в текущем", – заявил в ответ Ерболат Досаев.

В целом, добавил градоначальник, по строительству ожидается положительная динамика по итогам апреля 2024 года с учетом начала строительного сезона.

Кроме того, Досаев затронул и тему снижения торговли. По его словам, это обусловлено уменьшением оптовой торговли на 3% в связи с сокращением спроса на товары длительного потребления – автомобили и электронную технику.

Ранее министр национальной экономики Нурлан Байбазаров заявил, что с начала года рост экономики Казахстана составил 4,2%, ускорившись с 3,9% в январе. При этом он указал на снижение ввода жилья в Алматы и других регионах.