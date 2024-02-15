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Законодательство РК

Платные дороги подорожают в Казахстане

Платные дороги подорожают в Казахстане Фото: АО "НК "КазАвтоЖол"
В Казахстане повысят тарифы на платные дороги. Об этом сегодня, 15 февраля 2024 года, в кулуарах сената заявил министр транспорта РК Марат Карабаев, сообщает Zakon.kz.

По его словам, было предложено повысить тарифы на платные дороги в 2-3 раза.

"Я же вам сразу предел сказал: "Не в разы". Отдельные лица говорят, давайте в 2-3 раза. Я сразу говорю, в 2-3 раза – такого не будет, но % будет. Наши специалисты должны просчитать, исходя из того, сколько денег потребуется, чтобы обслуживать дороги, дополнительно, чтобы купить 1100 единиц техники. Разумеется, все это сразу на платность не можем уложить. Посмотрим, постепенно какой-то фонд увеличится и какую часть наших расходов покроет, и, исходя из этого, мы опубликуем".Марат Карабаев

Министр заверил, что повышение тарифов на платные дороги будут обсуждать с обществом.

"Не будет такого, что мы просто говорили, и вот (произойдет. – Прим. ред.) повышение. Это будет НПА, который будет висеть 14 дней, согласно закона, в СМИ. С обществом будем все обсуждать".Марат Карабаев

Он отметил, что обсуждение с обществом Минтранспорта планирует начать с марта текущего года.

Позже он объяснил решение пересмотреть тарифы. 

"Тариф в сторону увеличения планируем, безусловно. Объясню, почему? Потому что с 2013 года тариф 11 лет не менялся, в прошлом году - на 20% повышение было. Второе, сравните наши тарифы с Россией: если в Казахстане тариф 1 тенге 20 тиын, то в России при переводе на нашу нацвалюту - 7 тенге. Чтобы хорошие дороги были, нужно содержание, а содержание, вы же не хотите, чтобы было за счет налогоплательщиков, хотите, чтобы было за счет бюджета "КазАвтоЖол" - тогда единственный вариант - повышать тарифы на платные дороги", - указал министр. 

С 3 октября 2024 года в Казахстане для всех видов транспорта на 4-х полосных платных дорогах повысили тарифы на 20%. Если стоимость для легкового был 1 тенге, то после повышения будет 1 тенге 20 тиын.

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