Антисанитария и переполненные залы: навести порядок просят в аэропорту Алматы

Председатель Комитета туристской отрасли при президиуме НПП "Атамекен" Юлия Якупбаева на расширенной коллегии Министерства туризма и спорта попросила навести порядок в аэропорту Алматы, где царит антисанитария и переполнены залы, сообщает Zakonz.kz.

Она отметила, что сейчас через алматинский аэропорт проходит большое количество туристов, в том числе из Китая, Индии и транзитных из Астаны.

"Все залы переполнены, очень тяжелая санитарная обстановка, не очень хорошая ситуация с багажом. И поскольку Алматы остается и будет сохранять и укреплять свой статус как столица региона и областей, мы просим обратить внимание на развитие аэропорта не только с точки зрения того, что к июню-июлю будет закончен новый терминал. Но и к тому, чтобы все-таки улучшить ситуацию с процессами – очередями, багажом и т.д." Юлия Якупбаева

Она обратилась к вице-премьер-министру Роману Скляру, который присутствовал на заседании.

"Мы очень просим, Роман Васильевич, чтобы вы это взяли на свой контроль. Если можно, провели (встречу. – Прим. ред.) с участием министров, то есть понятно, что есть желание у нашего профильного министерства. Но и с Министерством транспорта, чтобы мы здесь разобрались". Юлия Якупбаева

В Казахстане есть неравномерное распределение потока туристов, считает глава нацкомпании Kazakh Tourism Кайрат Садвакасов.

Он тоже заявил об этом на заседании коллегии. Он отметил, что Алматы, Астану, Мангистаускую, Атыраускую области и Шымкент туристы любят больше всего. Кайрат Садвакасов задался вопросом, что делать с остальными регионами.

