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В Алматы перестало хватать гостиниц для туристов

Казахстан Алматы гостиницы Фото: pixabay
Председатель Комитета туристской отрасли при президиуме НПП "Атамекен" на расширенной коллегии Министерства туризма и спорта заявила о нехватки гостиниц для алматинских туристов, сообщает Zakon.kz.

Изначально в Алматы было достаточно большое количество гостиниц, и это всех устраивало.

"Сейчас, когда мы видим большой приток гостей, и это будет увеличиваться, гостиниц не хватает. Фонд устарел, и люди не могут забронировать. Не только MICE (MICE-туризм – проведение различных встреч и переговоров как в публичном формате, так и индивидуальном. – Прим.Ред.), но и те туристы которые приезжают, в том числе в область. Тоже очень просим подумать, может быть нам нужны какие-то дополнительные меры поддержки для строительства гостиниц в Алматы, для инвесторов".Юлия Якупбаева

Она также попросила навести порядок в аэропорту Алматы, где царит антисанитария и переполнены залы.

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