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Радио "Мир" зазвучит в Казахстане

Радио "Мир" Фото: Радио "Мир"
Радио "Мир" теперь зазвучит в Казахстане! Министерство культуры и информации подвело итоги конкурса по распределению радиочастот. По их результатам на "МИР"овую волну можно будет настроиться в 7 населенных пунктах страны.

Это города Кокшетау, Усть-Каменогорск, Талдыкорган, Костанай, Кызылорда, Курчатов и с. Жанашар в Алматинской области.

Что это значит? Жители северо-запада, севера, востока и юга Казахстана будут иметь доступ к радиостанции с международным и многолетним опытом организации радиовещания. Радио "Мир" уже слушают в Армении, Беларуси, Кыргызстане и России. В списке вещания более двухсот городов и населенных пунктов. Потенциальная аудитория - свыше 47 млн. человек.

Открытие радио "Мир" в Казахстане – это возможность для отечественных музыкальных исполнителей делать свои треки более узнаваемыми в стране и за ее пределами. Основа музыкальной политики – качественная популярная музыка последних лет. Круглосуточно в эфире новости стран Содружества, интервью со звездами и познавательно-развлекательные передачи широкой тематики. Значительная часть эфира отведена программам о стиле жизни: кино, путешествиям, секретам кулинарии. Ведь главная задача радио "Мир" - создавать хорошее настроение своим слушателям!

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