Сколько средств массовой информации зарегистрировано в Казахстане

В Министерстве культуры и информации Казахстана подвели итоги за первое полугодие 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Как следует из распространенного 21 июля релиза, в центре внимания – ключевые направления развития медиасферы: регистрация и актуализация СМИ, борьба с противоправным контентом, международное сотрудничество, совместное производство и развитие вещательной инфраструктуры.

Регистрация СМИ

В республике зарегистрировано 4871 средств массовой информации, из которых 3002 составляют периодические печатные издания, 236 – телеканалы, 98 – радио, 1231 – информационные агентства и сетевые издания.

За первое полугодие 2025 года актуализирован реестр поставленных на учет средств массовой информации, сняты с учета 140 (59 – газет, 62 – журналов и 19 – интернет-изданий) средств массовой информации, не функционирующие на территории страны.

Противодействие распространению противоправного контента

С начала 2025 года в сети Интернет выявлено 74 130 противоправных материалов, из которых удалено 36 667.

В том числе на онлайн-платформах было выявлено 49 896 противоправных материалов, из которых удалено 12 433.

Совместное производство

Первым каналом "Евразия" совместно с российским "Первым каналом" снят 8-серийный художественный сериал "Аллигатор", съемки которого прошли на территории Казахстана. В настоящее время телеканалом "Qazaqstan" совместно с турецким телеканалом "Kanal D" реализуется съемка 100-серийного телесериала "Қайта оралған Үміт".

Кроме того, на телеканале "24KZ" в партнерстве с китайским телеканалом CCTV-4 в рамках Саммита "Центральная Азия – Китай" состоялась премьера документального фильма о Казахстане под названием "Общий дом". Наряду с этим на телеканале "Хабар" состоялся показ документального фильма "Страна Великой степи и Поднебесная: соседи, партнеры, друзья".

Международное сотрудничество

В рамках партнерства с Euronews осуществлено 12 выпусков телевизионной программы "Modern Nomads", 6 выпусков "East West Connect", 6 выпусков "Voices from Central Asia" и 3 репортажа выпусков "Focus".

Кроме того, с марта по июнь 2025 года в рамках реализации образовательного проекта Euronews Academy в Казахстане прошли четыре профессиональных курса, охватывающих ключевые направления журналистики и медиаменеджмента.

Развитие вещания

В рамках кампании по борьбе с зарубежными спутниковыми устройствами "Серые тарелки" с целью стимулирования физических и юридических лиц на приобретение отечественных спутниковых приемных устройств работает программа субсидирования.

Министерством выделены субсидии на возмещение стоимости более 300 реализованных отечественных спутниковых устройств в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях. В ближайшее время количество спутниковых устройств у жителей приграничных территорий составят более 3000 единиц.

12 июля 2025 года стало известно, что казахстанский фильм получил главную награду кинофестиваля в Италии.